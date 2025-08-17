Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En horas del mediodía, la tranquilidad habitual de la costanera de Río Gallegos, se vio interrumpida por una inesperada visita que llamó la atención de los vecinos. Entre el murmullo del mar y el paso de los transeúntes, un lobo marino apareció en la ría, a la altura de la calle Mascarello, desorientado y en riesgo por la presencia de perros curiosos que suelen rondar por el lugar.

El Grupo Especial de Bomberos de Río Gallegos acudió rápidamente al lugar tras recibir un llamado de emergencia de los vecinos. La dotación trabajó en la contención del área, con el objetivo de resguardar al animal y evitar incidentes con los perros de la zona.

Una vez asegurado el perímetro, se dio intervención a personal de la Dirección de Fauna, que se hizo cargo del procedimiento para la posterior reubicación del lobo marino en su hábitat natural.