Este domingo la ONG “Huellas Patagónicas”, una asociación sin fines de lucro que intenta conservar los recursos naturales de la Cuenca Carbonífera, fue requerida para coordinar el rescate de un cóndor andino en una estancia.

Según informaron en su sitio de la red social Facebook, el domingo fueron invitados por la Delegación del Consejo Agrario Provincial de la Cuenca Carbonífera, a través de su delegado Cristian Mansilla, para asistir y colaborar en el rescate del ave en la estancia Chank Aike, ubicada a 20 kilómetros de Las Orquetas.

La titular del establecimiento, Claire Lemaire, fue quien dio aviso sobre la presencia del ave. En el lugar se encontró un cóndor andino macho juvenil con signos compatibles con una posible intoxicación.

Asimismo, informaron que del operativo de rescate participaron: Cristian Mansilla, delegado del Consejo Agrario Provincial; el veterinario Christian Pesin Whitelegg; Silvia Peralta, de la Fundación Bioandina; y por Somos Huellas Patagónicas, su presidente Franco Paz.

Se destacó la importancia del trabajo interinstitucional para la preservación de especies vulnerables.

En reuniones anteriores mantenidas con la titular de Áreas Protegidas del Consejo Agrario Provincial, Marisol Espino, y los integrantes de Somos Huellas Patagónicas, la funcionaria destacó la importancia del trabajo interinstitucional para la preservación de especies vulnerables y la atención rápida ante emergencias ambientales como esta.

Asimismo, desde la ONG indicaron que el ejemplar será trasladado para su atención por el equipo veterinario en El Calafate y, posteriormente, derivado al Ecoparque, donde continuará su tratamiento junto a la Fundación Bioandina.

Vemos con optimismo la apertura y el fortalecimiento del trabajo conjunto entre las instituciones involucradas, un paso fundamental para el bienestar y la conservación de la especie.

Con este caso, ya son 53 los cóndores rescatados en la región, siendo este ejemplar el número 11 que logra ser recuperado con vida.