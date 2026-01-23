Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un sorpresivo corte de energía se registró durante la mañana de este viernes en la ciudad de Río Gallegos.

Desde Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) informaron a La Opinión Austral que la interrupción alcanzó a la zona de la avenida Gregores y a los barrios Procrear y Municipal.

También se vieron afectados sectores hasta San Martín, además de la Ruta 3, la Autovía, el barrio Militar y San Benito.

El inconveniente fue imprevisto y personal de SPSE recorría las líneas para detectar el origen de la falla.

Por ahora, la empresa no difundió un comunicado oficial con mayores detalles sobre la interrupción del servicio eléctrico en distintos puntos de la capital provincial.