Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un accidente de tránsito tuvo lugar entre las calles Santa Fe y Entre Ríos, en la ciudad de Río Gallegos. El choque involucró a un automóvil y a una motocicleta tipo scooter, dejando como saldo dos personas lesionadas que fueron trasladadas al Hospital Regional.

Los ocupantes del rodado menor —un hombre y una mujer, ambos jóvenes— cayeron a la cinta asfáltica tras el impacto. Personal médico del Ministerio de Salud acudió al lugar e inmovilizó a los accidentados para trasladarlos en ambulancia, de manera preventiva y para una evaluación integral.

En el lugar del hecho se vivieron momentos de preocupación entre los vecinos de la zona, quienes salieron de sus viviendas al escuchar el impacto. En las imágenes captadas por la escena se observa el despliegue del personal de salud inmovilizando con cuello filadelfia y trasladando en silla de ruedas a una de las jóvenes accidentadas hacia la unidad médica de alta complejidad, ante la mirada atenta de los residentes y efectivos policiales. La conductora del rodado mayor es una vecina del lugar, madre de un bebé de diez meses, lo que generó un fuerte impacto emocional entre los presentes.

El vehúculo de menor porte quedó en la cinta asfáltica. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Según indicaron testigos del hecho a La Opinión Austral, el siniestro se produjo cuando la motocicleta intentó sobrepasar al automóvil en la esquina. El rodado mayor era conducido por una mujer mayor de edad, madre de un bebé de diez meses, situación que generó preocupación entre los vecinos de la zona.

Debido al operativo de emergencia y las pericias de rigor, la policía dispuso un corte de calle, por lo que el tránsito en la zona permaneció interrumpido.

Tras la asistencia médica, la conductora del automóvil fue trasladada a la comisaría jurisdiccional para cumplir con las diligencias y trámites de rigor. En el lugar intervinieron efectivos de la Policía de Santa Cruz para ordenar la circulación vehicular y llevar a cabo las actuaciones correspondientes.