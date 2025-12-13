Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) informó que el personal de reclamos de guardia de Energía y Redes, junto con las cuadrillas de emergencias, trabaja en Río Gallegos en estado de alerta por el temporal de viento que atraviesa toda la provincia de Santa Cruz.

Como consecuencia de las intensas ráfagas que afectan a la ciudad desde la madrugada de este sábado 13 de diciembre, se registraron distintos inconvenientes: pilares dañados, árboles caídos que arrastraron cables y estructuras derribadas, incluso sobre la calzada, como ocurrió en el cruce de la calle Patagones.

A su vez, se detectaron varios puntos con el servicio interrumpido en sectores de la Zona Franca, Chimen Aike y Mutual de la Caja, entre otros, además de distintas áreas comprometidas por diversos motivos, incluida la caída de columnas en diferentes zonas urbanas.

En este contexto, SPSE solicitó a los vecinos que, ante cualquier inconveniente o reclamo, se comuniquen al 0800-222-7773 (línea rotativa Río Gallegos) para registrar el pedido correspondiente, que será atendido por personal de la empresa.

“Para las zonas del interior, los números de emergencia se encuentran disponibles en spse.ar/contactos. Ante este tipo de eventos, priorizamos la seguridad, por lo que solicitamos no acercarse a postes caídos ni a cables de energía, aun cuando parezcan desconectados”, expresaron desde la empresa.

