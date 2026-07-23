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Las bajas temperaturas continúan golpeando con fuerza a Santa Cruz, que este jueves volvió a ubicarse en el centro del escenario meteorológico nacional. De acuerdo con el ranking de temperaturas elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a las 10 horas, la provincia concentró seis de las siete localidades más frías del país, en una jornada marcada por el avance de una intensa ola polar.

El listado fue encabezado por Río Gallegos, que registró una temperatura de -13,6°C y una sensación térmica de -18,4°C, convirtiéndose en la ciudad más fría de Argentina. En segundo lugar se ubicó Río Grande, en Tierra del Fuego, con -10,3°C, mientras que el tercer puesto fue para El Calafate, donde el termómetro descendió hasta los -9,2°C. Con el cuarto lugar, Perito Morenoque llegó a -4,4°C.

La presencia de Santa Cruz entre las temperaturas más bajas del país refleja la persistencia de una masa de aire polar que mantiene condiciones extremas en gran parte de la provincia. Además, varias localidades registraron altos niveles de humedad y sensaciones térmicas considerablemente inferiores a las temperaturas reales, lo que incrementa el riesgo para la salud de las personas expuestas al frío.

Ante este escenario, las autoridades advirtieron que durante las próximas horas persistirán las temperaturas muy bajas en distintos sectores del territorio provincial.

Recomendaciones

Entre las principales recomendaciones se destaca utilizar varias capas de ropa y proteger especialmente la cabeza, las manos y los pies. También se aconseja evitar la exposición prolongada al frío, sobre todo durante la madrugada y las primeras horas del día, cuando se registran los valores más bajos.

Asimismo, se recordó la importancia de calefaccionar los ambientes de manera segura y mantener una ventilación adecuada para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono. Las autoridades también pidieron prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, considerados grupos de mayor riesgo frente a las temperaturas extremas.

Para quienes deban trasladarse por rutas provinciales o nacionales, se recomienda consultar previamente el estado de los caminos y las condiciones meteorológicas antes de emprender cualquier viaje.

En caso de emergencias, Protección Civil recordó que se encuentra disponible la línea telefónica gratuita 103 para solicitar asistencia o reportar situaciones de riesgo vinculadas a las condiciones climáticas.