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Río Gallegos se convirtió este sábado en la ciudad más fría de la Argentina. Así lo refleja el Ranking de Temperaturas Ascendentes difundido a las 20:00 por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que ubicó a la capital santacruceña en el primer puesto con una temperatura de -5,8 °C. El reporte también indicó un elevado porcentaje de humedad, que alcanzó el 97 %, consolidando una jornada marcada por el intenso frío en el sur del país.

Detrás de Río Gallegos se ubicó Río Grande, en Tierra del Fuego, con -3 °C y una sensación térmica de -6,7 °C. El tercer lugar correspondió a Perito Moreno, con -2,9 °C, mientras que El Calafate ocupó el cuarto puesto al registrar -2 °C y una sensación térmica de -4,1 °C.

El listado de las diez ciudades con las temperaturas más bajas se completó con Esquel (-1 °C), Ushuaia (-0,2 °C), Chapelco (2 °C), San Carlos de Bariloche (2,3 °C), Comodoro Rivadavia (2,3 °C) y Bahía Blanca (3,2 °C).

De esta manera, Santa Cruz volvió a destacarse entre las regiones más frías del territorio nacional, con tres localidades presentes en los primeros puestos del ranking elaborado por el organismo meteorológico.

De hecho, la totalidad de esta provincia permanece este sábado bajo una alerta amarilla por frío extremo. Según el SMN, estas condiciones pueden generar efectos leves a moderados en la salud y resultar peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo, como niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.