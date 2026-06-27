No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Según informó Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), el inconveniente se registró cerca de las 10:40 horas, a raíz de una falla en la celda 3 del sistema eléctrico, que alimenta a los Centros Distribuidores CD1 y CD5.

Como consecuencia del desperfecto, ambos centros distribuidores quedaron fuera de servicio, provocando la interrupción del suministro en amplios sectores de la ciudad.

Entre las zonas inicialmente afectadas se encuentran el Centro, barrio Evita, Del Carmen, El Faro y Zona Frigorífico. Sin embargo, con el correr de las horas, vecinos de distintos puntos de la ciudad también reportaron falta de energía.

De acuerdo a los reportes de usuarios a La Opinión Austral, el corte también impactó en barrios como El Puerto, San Benito, 22 de Septiembre, Ayres Argentinos, Santa Cruz, Fátima, Cielos del Sur, Jardín, El Trencito, Chimen Aike, Bicentenario 1, 2 y 3, y Náutico.

Desde SPSE señalaron que el personal operativo trabaja sobre los tableros de los Centros Distribuidores CD1 y CD5, llevando adelante tareas de reparación para restablecer el servicio.

Asimismo, indicaron que la normalización del suministro se realizará de manera paulatina, hasta alcanzar la recuperación total del servicio en todos los sectores afectados.

Mientras continúan las tareas, desde la empresa aseguraron que se brindarán nuevas actualizaciones a medida que avance el operativo.