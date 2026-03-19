Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una mujer y una beba de Río Gallegos debieron ser hospitalizadas la mañana de este jueves tras sufrir un accidente doméstico, precisamente una caída.

Fuentes policiales informaron a La Opinión Austral que, alrededor de las 08:23, el centro de despacho solicitó presencia en una vivienda ubicada sobre la calle Marcelino Álvarez por una persona lesionada.

Al llegar, el personal interviniente constató la situación y, de acuerdo con los primeros datos recabados, la mujer habría caído por las escaleras del inmueble.

Lo más preocupante es que la vecina estaba acompañada por una beba, quien también resultó afectada en el episodio.

Ante este escenario, se solicitó la presencia de personal médico del Hospital Regional, que trasladó a ambas para su correspondiente atención.