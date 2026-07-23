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El fallecimiento de Oscar Trucco, histórico militante del peronismo santacruceño, continúa generando muestras de pesar en distintos sectores políticos de la provincia. Una de las despedidas más sentidas fue la de Rudy Ulloa, referente de Los Muchachos Peronistas en Río Gallegos y amigo personal de Trucco.

Oscar Trucco, en una de sus últimas apariciones públicas, en marzo de este año, cuando fue escogido secretario del Automóvil Club Río Gallegos.

A través de un mensaje cargado de emoción, Ulloa recordó los años compartidos junto a quien definió como un compañero de militancia y de vida, resaltando los valores que, aseguró, lo distinguieron dentro y fuera de la actividad política.

“Se fue un amigo. Oscar querido, me quedo con todos los hermosos momentos que vivimos. En la política y en el deporte teníamos la misma pasión. Te vamos a extrañar”, expresó.

El histórico dirigente también destacó el legado humano que deja Trucco y el vacío que, a su entender, genera su partida en la provincia.

“Santa Cruz pierde a un hombre noble, amigo de los amigos, trabajador y leal”, sostuvo.

Finalmente, Rudy Ulloa hizo llegar sus condolencias a los seres queridos del dirigente peronista y cerró su despedida con un mensaje personal.

“Mi saludo a toda su familia. Te quiero, amigo.”

La muerte de Oscar Trucco enluta al peronismo santacruceño, donde durante años fue reconocido por su militancia, su compromiso político y los vínculos construidos a lo largo de su trayectoria, dejando una huella entre quienes compartieron con él la actividad partidaria y la vida cotidiana.