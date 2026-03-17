Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este lunes, desde el predio del Atlético Boxing Club salió el segundo camión con material reciclable para la Fundación Garrahan.

“Este año para nosotros ha sido impresionante. Si bien el año pasado terminamos con 18 camiones, este año comenzamos con toda la garra a pesar de que recién está llegando la gente de vacaciones, recién comienzan las clases y uno se va acomodando, pero al haber enviado ayer el segundo camión, vamos por un muy buen camino”, manifestó Teresa Ponce, referente de la Fundación Garrahan en Santa Cruz, a La Opinión Austral.

La colaboración de Ponce con el Programa de Reciclado y Medio Ambiente de la Fundación comenzó el 29 de septiembre de 2009. A partir de allí, Río Gallegos es punto de recolección de papel, cartón, aluminio, llaves, CDs, placas radiográficas, cables, botellas de plástico y tapitas.

Sobre cómo es el trabajo con localidades del interior de la provincia, valoró que es “excelente”.

En plena carga del camión que salió este lunes.

“En la localidad de Puerto Santa Cruz a la señora Andrea Alzú, quien vino hace dos o tres días a traer la camioneta cargadísima de tapitas. También vino David Peralta de Comandante Luis Piedra Buena con un montón de tapitas. La semana anterior llegó Claudia de 28 de Noviembre con muchísimas tapitas.

Y así, en todo el interior. El Club de Leones de Caleta Olivia también junta muchísimas muchísimas tapitas y nos envía”, comentó.

Además, dio a conocer que para la próxima semana esperan hacer un recorrido por el interior provincial para tomar contacto con quienes colaboran y también fortalecer los lazos. “Esto es algo que se hace a beneficio, sin fines de lucro”, recordó.

Si bien el punto de recolección se encamina a las dos décadas, Ponce sostuvo que “hay que seguir difundiendo. Hay gente que a veces se sorprende cuando estás juntando de un container, sacando tapitas, juntando las botellas, entonces le decís: ‘¿Conoce el Garrahan” y le contás a la gente qué es lo que haces”.

El récord de camiones enviados en un año ha sido de 25, sobre lo cual, expresó: “Este año, esperamos superarlo. Invitamos a toda la gente”.