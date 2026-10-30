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El Ministerio de Salud y Ambiente, a través de la Secretaría de Estado de Ambiente, otorgó la aprobación favorable al estudio correspondiente al proyecto, tramitado bajo el Expediente N.° 100.412/26 e impulsado por la Secretaría de Estado de Turismo, dependiente del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria.

La medida quedó formalizada mediante la Disposición N.° 315-SEA/2026, luego de que el área técnica constatara el cumplimiento de las instancias técnico-administrativas previstas en la Ley Provincial N.° 2658 y su Decreto Reglamentario N.° 007/06.

En este marco, el secretario de Estado de Ambiente, Diego Procopio, y el director de Desarrollo y Planificación Turística de Santa Cruz, Alejandro Agulla, coordinaron pautas de trabajo para avanzar en un esquema operativo que contemple la conservación de la biodiversidad.

En temporada alta son cerca de 2.700 los ejemplares que pueden estar en la zona.

Las acciones previstas incluyen protocolos de mitigación orientados a proteger a los cetáceos y sus hábitats durante las excursiones, con el objetivo de compatibilizar el desarrollo de la actividad turística con el cuidado de los ecosistemas marinos.

Con esta aprobación, el Gobierno Provincial busca promover el desarrollo de una actividad turística responsable, que contribuya al crecimiento económico regional y contemple condiciones de idoneidad técnica y seguridad para visitantes y prestadores.

La iniciativa apunta a fortalecer un modelo de turismo que integre la actividad económica con la preservación de los ecosistemas marinos y la protección de la fauna silvestre.