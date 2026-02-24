Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el gimnasio José Saracano del Colegio Salesiano, este martes se celebró la misa de acción de gracias en la que se despidió a Héctor Acosta como director general y se le dio la bienvenida a Santiago Escalada.

“Asumir este servicio es un orgullo enorme, una responsabilidad muy grande. Esta es una obra que tiene 140 años de historia, creció junto a Río Gallegos, acompañó la vida y generaciones de jóvenes”, manifestó Escalada a La Opinión Austral.

Santiago Escalada y Héctor Acosta presentaron las ofrendas en la misa de acción de gracias. Foto: José Silva/La Opinión Austral

“Es una responsabilidad enorme porque nos toca seguir cuidando, animando toda esta herencia de un montón de salesianos y laicos que dieron su vida por esta obra. Y hoy nos toca responder a los desafíos actuales desde el carisma salesiano con cercanía, con presencia, con compromiso”, agregó.

“Asumo este servicio con el corazón agradecido, con mucha convicción de que la educación y el acompañamiento de los jóvenes sigue siendo una prioridad para nosotros y para los pibes y las pibas de esta ciudad”, cerró.

La misa de acción de gracias se celebró en el gimnasio José Saracano. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Escalada es exalumno de la Casa Salesiana, estudió Licenciatura en Comunicación Social en la Universidad Nacional de Rosario y fue coordinador del Movimiento Juvenil Salesiano (MJS) a nivel local y regional. Actualmente es asesor del MJS de la Patagonia.

Desde 2018 es coordinador de pastoral de la obra salesiana en el Colegio Salesiano y la Escuela Laboral Domingo Savio. Además, acompaña al Batallón 92 de Exploradores y los oratorios José Saracano en el colegio y Espacio Valdocco en el Madres a la Lucha.