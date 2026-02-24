Your browser doesn’t support HTML5 audio
En el gimnasio José Saracano del Colegio Salesiano, este martes se celebró la misa de acción de gracias en la que se despidió a Héctor Acosta como director general y se le dio la bienvenida a Santiago Escalada.
“Asumir este servicio es un orgullo enorme, una responsabilidad muy grande. Esta es una obra que tiene 140 años de historia, creció junto a Río Gallegos, acompañó la vida y generaciones de jóvenes”, manifestó Escalada a La Opinión Austral.
“Es una responsabilidad enorme porque nos toca seguir cuidando, animando toda esta herencia de un montón de salesianos y laicos que dieron su vida por esta obra. Y hoy nos toca responder a los desafíos actuales desde el carisma salesiano con cercanía, con presencia, con compromiso”, agregó.
“Asumo este servicio con el corazón agradecido, con mucha convicción de que la educación y el acompañamiento de los jóvenes sigue siendo una prioridad para nosotros y para los pibes y las pibas de esta ciudad”, cerró.
Escalada es exalumno de la Casa Salesiana, estudió Licenciatura en Comunicación Social en la Universidad Nacional de Rosario y fue coordinador del Movimiento Juvenil Salesiano (MJS) a nivel local y regional. Actualmente es asesor del MJS de la Patagonia.
Desde 2018 es coordinador de pastoral de la obra salesiana en el Colegio Salesiano y la Escuela Laboral Domingo Savio. Además, acompaña al Batallón 92 de Exploradores y los oratorios José Saracano en el colegio y Espacio Valdocco en el Madres a la Lucha.
