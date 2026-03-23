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En una nueva emisión de Fuera del Aire, el programa de streaming de La Opinión Austral, el joven riogalleguense Santiago Prada fue protagonista de la “tercera silla” y compartió su experiencia en torno a las nuevas tecnologías, el acceso a oportunidades y los desafíos que enfrenta la juventud en un mundo cada vez más acelerado.

Con 20 años, nacido y criado en Río Gallegos, Prada actualmente estudia Ciencias Políticas en la Universidad Torcuato Di Tella y trabaja en TUMO Buenos Aires, un centro de tecnologías creativas enfocado en el desarrollo de habilidades vinculadas a la innovación, el mundo digital y el futuro laboral.

Durante la entrevista, el joven presentó su proyecto “Jóvenes Conectados”, una organización sin fines de lucro que fundó en marzo de 2024 con el objetivo de acercar oportunidades a jóvenes de toda la Argentina. “Difundimos becas y oportunidades para jóvenes de todo el país con esta idea de que, gracias a las nuevas tecnologías, podemos llegar a más personas y compartir herramientas que tienen el potencial de cambiar vidas”, explicó.

El proyecto funciona como un puente entre la información y quienes necesitan acceder a ella. Cada semana, el equipo recopila distintas propuestas como becas, cursos gratuitos y programas de formación, que luego son difundidos a través de redes sociales y canales digitales. “Nuestro problema es que hay oportunidades que tienen el potencial de cambiar vidas, pero no todos saben que existen. Entonces buscamos reducir esa brecha”, señaló.

En ese sentido, Prada hizo hincapié en las desigualdades que aún persisten según el lugar de origen. “La realidad es que quien nace en Capital Federal o en grandes ciudades no tiene las mismas oportunidades que un joven que nace en Río Gallegos o en el interior. Este proyecto, a través de la tecnología, busca reducir esa brecha geográfica y de acceso”, sostuvo.

Además, destacó que existen múltiples tipos de oportunidades adaptadas a distintos perfiles. “Hay becas muy competitivas y otras que no tanto. Algunas priorizan el rendimiento académico, pero muchas también tienen en cuenta la situación socioeconómica. Hay oportunidades para todos”, afirmó. En esa línea, remarcó que el objetivo del proyecto es que, dentro de cada compilado semanal, al menos una opción se adecue a cada joven. “Si compartimos diez becas, queremos que por lo menos una sea para vos”, explicó.

La participación de Prada se dio en el marco de un programa dedicado a analizar cómo las nuevas tecnologías impactan en la juventud, desde el acceso a la información hasta la construcción de proyectos de vida. En ese contexto, se abordaron temas como la sobreinformación, la velocidad del mundo digital y la necesidad de desarrollar herramientas para aprovechar las oportunidades disponibles.

“Hoy creemos que la mayoría de los jóvenes tiene un celular, aunque a veces no es así. Pero a través de ese dispositivo podemos llegar a distintos rincones del país”, reflexionó el joven, destacando el potencial de las redes sociales como herramienta de inclusión.

El programa Fuera del Aire se emite los lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 horas a través de los canales oficiales de YouTube y Twitch de La Opinión Austral, y también es retransmitido por FM Láser 92.9 en Río Gallegos, consolidándose como un espacio que pone en agenda las problemáticas y oportunidades de las nuevas generaciones.