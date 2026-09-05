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Dos perros se hicieron notar esta semana en la Facultad Regional Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), en Río Gallegos. Con apenas un día de diferencia, Scar y Rufián llegaron junto a sus humanos y los acompañaron durante sus jornadas de estudio.

El viernes 4 de septiembre, Scar fue quien apareció en escena. El Pastor Alemán esperó en la puerta de la facultad a su humana, Mayra, mientras terminaba su cursada.

“Cuando estudiás, siempre hay alguien que te espera. Hoy tuvimos una visita muy especial: Scar, un manto negro haciendo guardia (…) esperando pacientemente a su humana. Porque hay compañeros de estudio que no necesitan entrar al aula para acompañarte”, publicó la universidad, junto a imágenes del can frente a la puerta.

Scar, un Pastor Alemán, espera frente a la puerta de la UTN mientras aguarda a su humana, Mayra.

Un día después, este sábado, la facultad tuvo otra visita de cuatro patas. Esta vez fue Rufián, un pequeño cachorro negro con collar azul, que acompañó a Matías mientras estudiaba.

“Hoy le tocó el turno a Rufián, temerario, pero parece que le dicen ‘Rufy’ también. Su humano, Matías, no deja de venir a estudiar un sábado a la facu porque tiene el mejor aguante de todos”, expresaron desde las redes sociales de la UTN Facultad Regional Santa Cruz.

Rufián, con su collar azul, descansa dentro de una caja durante el sábado de estudio junto a su humano, Matías.