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Un corte de energía eléctrica afectó este miércoles 30 de septiembre a distintos sectores de Río Gallegos. La interrupción comenzó durante la tarde y generó avisos desde varios barrios de la ciudad.

Entre los sectores alcanzados fueron mencionados 2 de Abril, Marina, Gaucho Rivero y 240 Viviendas.

La luz ya volvió

El corte se prolongó durante poco más de una hora. Luego, vecinos de las zonas afectadas comunicaron que el servicio había sido restablecido.

Hasta el momento, Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) no emitió un comunicado para precisar qué originó la interrupción ni si se realizaron trabajos sobre algún punto específico de la red.

La situación quedó normalizada durante la tarde, a la espera de información oficial sobre el inconveniente que provocó el corte.