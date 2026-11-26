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Una familia de Río Gallegos pide la colaboración de la comunidad para encontrar a su mascota perdida. Se trata de un gato atigrado llamado “Romeo”.
“Se me escapó de las manos por la calle Miguel Ariztizábal al 2700”, publicó su dueña en la tarde de este jueves. Además, dio a conocer que se encuentra recorriendo el sector para dar con su paradero.
Cualquier información se puede aportar al 2966-649016.
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