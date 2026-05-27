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Familias completas y grupos de amigos disfrutaron de una tarde distinta en las oficinas del Grupo La Opinión Austral, donde por primera vez se realizó un intercambio de figuritas del álbum del Mundial 2026.

La exitosa propuesta, que tuvo lugar el sábado pasado, convocó a más de un centenar de vecinos que se encontraron en busca de las “figus” faltantes. Además, participaron de sorteos de cartas de UNO y sobres de figuritas, y se tomaron fotografías con la Selección Argentina en el croma.

En la oportunidad, Radio LU12 AM680 realizó un programa especial conducido por el locutor Carlos Saldivia, donde grandes y chicos contaron cómo van con sus álbumes y compartieron sus expectativas. E incluso Luis Chaves, el abuelo materno de Emilio Pittavino, integrante del cuerpo médico de la Selección Argentina, visitó los estudios de “La Decana de la Patagonia”.

De esta manera, desde el Grupo La Opinión Austral se redoblará la propuesta y la 2da edición se realizará el sábado 6 de junio en las instalaciones de La Opinión Austral en la capital santacruceña.