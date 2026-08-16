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En el marco del Día del Niño que se celebró este domingo, el Servicio Penitenciario Provincial, en un trabajo conjunto con la Policía de la Provincia de Santa Cruz, realizó una emotiva visita al Hospital Regional de Río Gallegos (HRRG) para acompañar a los niños y niñas que se encuentran internados.

Durante la visita, el personal hizo entrega de juguetes y golosinas, compartiendo momentos llenos de alegría con el objetivo de llevarles un mimo en su día, sacarles una sonrisa y brindarles un cálido apoyo a ellos y a sus familias durante su proceso de recuperación.

Desde el Servicio Penitenciario agradecieron al equipo médico y de enfermería del Hospital Regional por recibirlos con tanto cariño y permitirles llevar a cabo esta hermosa acción comunitaria.

Así fue la visita por el Día del Niño en el Hospital Regional

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