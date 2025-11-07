ESTÁ PREVISTO QUE SEA SOLO DE TRES HORAS

Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) informó que este domingo 9 de noviembre, día en la que se disputará el Superclásico del fútbol argentino entre Boca y River a las 16:30 hs., se llevará a cabo una interrupción parcial en el suministro eléctrico en varios sectores de Río Gallegos, debido a tareas de mantenimiento programadas en los Centros Distribuidores N°2 y N°5.

Según el comunicado oficial, el corte está previsto entre las 7:00 y las 10:00 horas aproximadamente, y se enmarca en el plan de mantenimiento preventivo que la empresa desarrolla para mejorar la calidad y estabilidad del servicio.

El comunicado oficial de SPSE.

Las zonas afectadas serán:

Barrio Patagonia, sobre calles 32 a 38 y 27 a 43.

Calle Italia y Avenida San Martín hasta Ramón y Cajal.

Barrio APAP, los alrededores del Boxing Club y el Hospital Regional, y los barrios Codepro I y Ejército.

SPSE aclaró que los trabajos podrían suspenderse o reprogramarse en caso de condiciones climáticas adversas, con el objetivo de resguardar la seguridad del personal y de los usuarios.