Silvina Siri se crió en Río Gallegos, vivió durante nueve años en Bariloche y hace cuatro regresó a la capital santacruceña.

Junto a Noemí Quiroga, otra vecina, iniciaron una campaña para colaborar con el combate del fuego en El Bolsón, pero fracasó. Este lunes la acción se reactivó y finalmente, el aporte de los riogalleguenses llegará a la Comarca.

“Costó un poquito”, reconoció Siri a La Opinión Austral y explicó que “allá es muy común salir a colaborar, el fuego es causa común y están todos preparados. Al no estar en una fundación o no representar a nadie en particular, costó que la gente llegara a donar, pero finalmente con los contactos conseguimos un montón de barbijos, guantes de trabajo, un traje ignifugo, un poquito de comida, gasas. Juntamos lo que pudimos”.

“Gente de Ushuaia se comunicó conmigo para poder despachar todo en el mismo camión y mañana se va todo para El Bolsón”, acotó.

Consultada sobre qué le cuentan sus amistades en Río Negro, mencionó: “No se puede respirar, no alcanzan las manos y los elementos para poder apagar el fuego, si bien lamentablemente están acostumbrados esto fue mucho más fuerte que en los últimos años”.

“Por suerte reciben donaciones de distintos lados y de a poquito se va a ir combatiendo“, destacó Siri y cerró deseando “que se apague pronto el fuego y que llueva”.