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La empresa de transporte urbano City Bus informó que este domingo suspenderá temporalmente el servicio de colectivos en Río Gallegos durante la final del Mundial 2026, que enfrentará a las selecciones de Argentina y España, uno de los acontecimientos deportivos más importantes del año.

Según comunicó la empresa, el servicio funcionará con normalidad durante la mañana y las primeras horas de la tarde. Sin embargo, a las 16:00 horas se interrumpirá completamente la circulación de los colectivos, medida que se extenderá hasta la finalización del encuentro.

De acuerdo con el cronograma difundido por City Bus, el servicio se restablecerá a las 18:00 horas, retomando sus recorridos habituales una vez concluido el partido.

La decisión busca acompañar la expectativa que genera la gran definición del Mundial 2026, en la que la Selección Argentina intentará conquistar un nuevo título frente a España en un partido que mantendrá en vilo a millones de fanáticos en todo el mundo.

Desde la empresa solicitaron a los usuarios tener en cuenta esta modificación horaria para organizar sus traslados y evitar inconvenientes durante la franja en la que no habrá transporte urbano.

Cómo funcionará el servicio de City Bus

Servicio normal: durante la mañana y primeras horas de la tarde.

durante la mañana y primeras horas de la tarde. Suspensión del servicio: de 16:00 a 18:00 horas .

de . Reanudación: desde las 18:00 horas, con funcionamiento habitual.