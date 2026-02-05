Sorpresivo corte de luz en un sector de Río Gallegos: ¿Qué pasó y cuando regresa el servicio de energía eléctrica? Un corte de luz sorprendió a vecinos de distintos barrios de Río Gallegos durante la tarde y generó múltiples reclamos. Servicios Públicos informó que el problema afecta al Centro Distribuidor N° 3 y que las cuadrillas ya trabajan para restablecer el suministro eléctrico.

Un sorpresivo corte de energía eléctrica afectó pasado el mediodía a un amplio sector de la ciudad de Río Gallegos y generó preocupación entre los vecinos, que reportaron la falta de servicio a través de redes sociales y líneas de reclamo. La interrupción impactó de manera directa en varios barrios y obligó a la empresa estatal Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) a activar su protocolo de intervención.

Qué barrios de Río Gallegos se vieron afectados por el corte de luz

Según los primeros reportes, el corte de energía alcanzó a los vecinos del barrio Belgrano, el barrio Gaucho Rivero y el barrio Jardín. En estas zonas, el servicio eléctrico se interrumpió de forma repentina, sin aviso previo, lo que provocó inconvenientes en hogares, comercios y actividades cotidianas.

Vecinos de los sectores afectados señalaron que la falta de suministro complicó el uso de electrodomésticos, la conectividad y, en algunos casos, el normal desarrollo de tareas laborales que dependen del servicio eléctrico.

Qué informó Servicios Públicos sobre el inconveniente

Desde Servicios Públicos confirmaron a La Opinión Austral que el corte de luz responde a un inconveniente general que coincide con la zona que depende del Centro Distribuidor N° 3, sin embargo al momento de la comunicación se desconocía el motivo del problema. La empresa estatal precisó que las cuadrillas técnicas trabajan en el lugar para identificar el origen de la falla y avanzar con las tareas necesarias para normalizar el servicio.

Corte de media hora

Finalmente, el servicio fue reestablecido luego de media hora.

Línea de emergencia habilitada para reclamos

Ante el corte de luz en Río Gallegos, Servicios Públicos recordó que los vecinos pueden comunicarse con la línea de emergencia para realizar consultas o reclamos vinculados al servicio eléctrico. El número habilitado es el 0800-222-7773, disponible para atender situaciones urgentes relacionadas con la falta de suministro.