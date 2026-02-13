Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Cada 14 de febrero, los enamorados de todo el mundo celebran el Día de San Valentín, una fecha especial que invita a festejar el amor y expresar los sentimientos sin límites. En este marco, Grupo La Opinión Austral lanzó una propuesta para que vecinos y vecinas pudieran gritar su amor en grande… y lo logró.

Durante toda la semana, cientos de participantes enviaron fotos y videos románticos, que serán transmitidos este sábado en la pantalla gigante ubicada en la intersección de Don Bosco y San Martín. Además, el material también podrá verse en las redes sociales oficiales de La Opinión Austral, amplificando el mensaje de amor en toda la comunidad.

Pero eso no fue todo. Entre quienes enviaron sus imágenes y videos, se realizó el sorteo de importantes premios, que incluyeron cenas, ramos de flores y sesiones de masajes.

🎁 Premios del concurso de San Valentín

Los premios sorteados fueron:

Cenas completas en @caravelle.resto y @lodebianca

y Dos ramos de flores de @floreria_nobleza

Masajes de @renacer.masajesrg

Ganadores del concurso de San Valentín

Estos son los afortunados ganadores:

🍽 Cena en Caravelle

Ruben Allendez – DNI terminado en 754

Ruben Allendez ganó una cena en Caravelle.

💐 Ramos de flores

Maia Leiva – DNI terminado en 758

Agustina – Celular terminado en 273

En nombre de Maia, Delia Romero retiró el baucher por el ramo de Floreria Nobleza.

🥩 Cena asado en Lo de Bianca

Mia / Geronimo Espeche – DNI terminado en 825

Geronimo Espeche ganó una cena en Lo de Bianca.

💆‍♀️ Masajes en “Renacer”

Claudio Hernández– Celular terminado en 041

Beatriz Hielpos – DNI terminado en 458

Carlos Morales Escobar – DNI terminado en 083

Claudio Hernández retiró el voucher para sesión en “Renacer masajes”

📍 ¿Dónde retirar los premios?

Los ganadores que aún no retiraron sus premios pueden hacerlo en el edificio de La Opinión Austral, ubicado en Zapiola 35:

Viernes hasta las 18:00 horas

Sábado de 09:00 a 12:00 horas

El origen del Día de los Enamorados

El Día de los Enamorados tiene su origen en la Antigua Roma y está vinculado a la figura de Valentín, un sacerdote del siglo III que celebraba matrimonios en secreto, desafiando la prohibición del emperador Claudio II, quien sostenía que los soldados solteros rendían mejor en el ejército.

Al descubrirse estas ceremonias clandestinas, Valentín fue ejecutado un 14 de febrero. Siglos más tarde, la Iglesia Católica incorporó la fecha a su calendario litúrgico para recordarlo. Con el paso del tiempo, la conmemoración trascendió el ámbito religioso y se convirtió en una jornada dedicada al amor romántico, la unión en pareja y la expresión pública del afecto.

Una vez más, la comunidad respondió con entusiasmo y creatividad, demostrando que el amor se celebra todos los días, pero cada 14 de febrero… se grita más fuerte que nunca.