PORQUE ELLA SE LO MERECE

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El próximo 18 de octubre celebramos el Día de la Madre, una fecha especial para agradecerles todo el amor, el cariño y la dedicación que nos brindan cada día. Por eso, desde Grupo La Opinión Austral queremos agasajarlas con una propuesta especial.

Junto a LU12 AM680, FM Láser 92.9 y La Opinión Austral, preparamos tres regalos para que disfrute de un momento para ella. Porque sabemos que mamá se merece un mimo, un ratito de relax y todo el cariño del mundo.

¿Qué podés ganar?

Hay tres premios preparados para sorprenderla:

Un voucher de limpieza facial profunda con aparatología de Beauty Zil , para regalarle un momento de cuidado y bienestar.

, para regalarle un momento de cuidado y bienestar. Un esmaltado semipermanente de Gi Cooper Nails , para que luzca unas uñas hermosas.

, para que luzca unas uñas hermosas. Un set de cremas, ideal para sumar un mimo a su rutina de cuidado personal.

¿Cómo participar del sorteo por el Día de la Madre?

¡Es súper fácil! Solo tenés que mandar un mensaje de WhatsApp al 2966341776 con la frase: “quiere mi regalo para mamá” + los últimos tres números de tu DNI.

¡Y listo! Ya podés participar por uno de estos tres regalos especiales.

Desde Grupo La Opinión Austral queremos acompañarte en esta fecha tan linda y celebrar a quienes siempre están para nosotros.

Así que ya sabés: agarrá el celular, mandá tu mensaje y sumate al sorteo.

¡Mucha suerte y feliz Día de la Madre!