Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Servicios Públicos Sociedad del Estado informó a la comunidad de Río Gallegos que, debido al aumento del caudal del río con presencia de turbiedad, es necesario realizar tareas de limpieza en la planta potabilizadora con el fin de garantizar la calidad del agua.

Esta situación puede generar una disminución temporal del suministro en algunas zonas de la ciudad, ya que el proceso de potabilización requiere un mayor tiempo de tratamiento para asegurar un servicio seguro y confiable.

El personal del área de Saneamiento se encuentra trabajando para normalizar el sistema en cuanto a caudal y presión.