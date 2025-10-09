Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado informó que este sábado, de 09:00 a 10:00, se llevarán a cabo mantenimientos programados en la red eléctrica con el objetivo de mejorar la infraestructura y garantizar un servicio más seguro y confiable.

En este sentido, se realizará el cambio de interruptor sobre la salida Río Chico, permitiendo optimizar maniobras y proteger las instalaciones. Las zonas afectadas serán barrio Docente, Favaloro, Natividad y zona del Frigorífico Patagonia.

En forma paralela, se llevará a cabo la repotenciación del transformador S.E.T.A. N°19, ubicado en avenida Gregores y Piloto Lero Rivero, para mejorar la capacidad de suministro.

Las zonas afectadas serán los barrios Procrear, Municipal, Codepro, UNPA, APAP y zonas cercanas al Hiper Tehuelche.

En este contexto, desde SPSE solicitan a los vecinos tomar las medidas preventivas necesarias mientras duren los trabajos.