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Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) estableció un cronograma de distribución de agua potable para los barrios de Río Gallegos donde, por distintos motivos, vecinos y vecinas no cuentan con el servicio de red.

El reparto se realizará de lunes a sábado, de 08:00 a 15:00 horas, de acuerdo con el siguiente recorrido:

Lunes: barrios Los Álamos, Virgen del Valle, Los Alerces, Chacra Calle 1 y Simona Poveda.

Martes y miércoles: barrio Chimen Aike.

Jueves: barrios 22 de Septiembre y Alta Vista. Luego continuará con un nuevo recorrido por Los Álamos, Virgen del Valle, Los Alerces y Chacra Calle 1.

Viernes y sábado: barrio Chimen Aike.

Desde la empresa recordaron que este cronograma puede estar sujeto a modificaciones por razones operativas, las cuales serán comunicadas oportunamente a través de los canales oficiales.