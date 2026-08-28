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Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) informó que personal de Agua y Saneamiento se encuentra trabajando en la reparación de un caño de 500 milímetros del acueducto, ubicado sobre la Autovía 17 de Octubre de Río Gallegos.

Debido a estas tareas, se registra una disminución de la presión en el suministro de agua potable en distintos sectores de la ciudad.

Desde el organismo indicaron que los equipos técnicos trabajan para avanzar con la reparación y lograr la normalización progresiva del servicio.

En este contexto, SPSE solicitó a los vecinos transitar con extrema precaución por la Autovía 17 de Octubre, debido a la presencia de trabajadores y maquinaria en el sector.

Desde SPSE solicitaron el uso racional del agua. FOTO: LEANDRO FRANCO / LOA

La Opinión Austral, pudo constatar que el personal de tránsito se encuentra en el lugar controlando el flujo vehicular.

Además, recomendaron realizar un uso responsable y racional del agua, con el objetivo de cuidar las reservas disponibles hasta que se regularice la presión del servicio.