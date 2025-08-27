Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Después de nueve meses derivada en Buenos Aires, mediante PAMI, la vecina de Río Gallegos, Mónica Calvo, falleció.

La mujer de 63 años había viajado para realizar una intervención en el corazón y si bien, el procedimiento fue exitoso, hace aproximadamente dos meses contrajo Covid y eso complicó su cuadro de salud.

Sus restos estarán llegando a la capital provincial en un lapso de 72 a 96 horas.

Por estas horas, su hija Sara Tihuel está apelando a la solidaridad de los vecinos de la capital provincial para reunir el dinero que permita cubrir el traslado de sus restos desde el aeropuerto de la capital provincial a la ciudad y el posterior sepelio.

El alias para colaborar es sarinoe a nombre de Sara Tihuel.