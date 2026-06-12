Suspenden las clases del turno tarde en Río Gallegos, El Calafate, Piedra Buena y 28 de Noviembre por el corte de luz La medida alcanza a todos los niveles educativos mientras persiste la incertidumbre por el suministro eléctrico en el sur de Santa Cruz

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Las clases del turno tarde fueron suspendidas este viernes 12 de junio en las localidades de Río Gallegos, El Calafate, Comandante Luis Piedra Buena y 28 de Noviembre debido al corte de energía que afecta a gran parte del sur de la provincia de Santa Cruz.

Fuentes gubernamentales confirmaron a La Opinión Austral que el Consejo Provincial de Educación (CPE) resolvió suspender las actividades escolares de todos los niveles, tanto de educación primaria como secundaria, ante la situación energética que se registra desde las primeras horas de la jornada.

Según se informó, actualmente el sistema eléctrico se encuentra operando mediante la Reserva Fría. Sin embargo, las autoridades advirtieron que existe una baja presión en el suministro de gas, un factor clave para sostener la generación de energía.

La UNPA también suspendió actividades

La medida también alcanza al ámbito universitario. A través de un comunicado oficial, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) informó que “debido al corte de luz que afecta a gran parte de la ciudad de Río Gallegos, hoy viernes 12 de junio continuarán suspendidas durante todo el día las actividades en el campus universitario”, indicó la institución.

Se recomienda a la comunidad mantenerse informada a través de los canales oficiales ante posibles nuevas disposiciones vinculadas al servicio eléctrico y al dictado de clases.