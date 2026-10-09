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A través de un comunicado oficial emitido a las 11:10 de este viernes, el Consejo Provincial de Educación (CPE) confirmó la suspensión de las actividades escolares en todas las escuelas de Río Gallegos para el turno tarde, debido a los problemas en el abastecimiento de agua.

La medida amplía la suspensión que inicialmente afectaba a algunos establecimientos de la ciudad. El organismo provincial comunicó la decisión a la comunidad educativa y a las familias, ante la interrupción del servicio de agua potable.

Reparan el acueducto de Palermo Aike

El inconveniente en el suministro se originó por una fisura detectada en una cañería de hierro fundido de 500 milímetros en la toma de Palermo Aike. Personal de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) comenzó los trabajos de reparación durante la mañana de este viernes.

El gerente de Distrito de Saneamiento de SPSE, Alejandro Machuca, había explicado en diálogo con LU12 AM680 que las tareas requerirían varias horas y que, una vez finalizada la reparación, sería necesario realizar pruebas y habilitar progresivamente las bombas.

Mientras tanto, distintos sectores de Río Gallegos registraban problemas de abastecimiento y baja presión. La normalización del servicio dependerá del avance de los trabajos y del tiempo necesario para recuperar el funcionamiento del sistema de distribución.

El comunicado oficial del CPE

En el aviso difundido a las 11:10, el organismo educativo informó:

“El Consejo Provincial de Educación (CPE) comunica a la comunidad educativa y a las familias de Río Gallegos que, debido a la interrupción en el suministro de agua, se suspenden las actividades escolares en todos los establecimientos educativos para el turno tarde de este viernes 9 de octubre.”