El Teatro Gran Cabral de Río Gallegos inaugurará su nuevo piano de concierto Kawai con dos funciones especiales previstas para el sábado 7 y el domingo 8 de marzo, a las 19 horas.

Las pianistas Daniela Salinas y Sandra Aguirre encabezarán estas presentaciones inaugurales, en las que el flamante instrumento sonará por primera vez sobre el escenario. La llegada de un piano de estas características representa un hecho trascendente para la vida cultural de la ciudad y amplía las posibilidades artísticas del espacio.

El repertorio fue pensado especialmente para la ocasión, con la intención de exhibir los matices y la potencia sonora del piano en su estreno en el Gran Cabral. Las entradas tienen un valor de $30.000, con cupos limitados. Las reservas pueden realizarse por WhatsApp al +54 9 2966 49-7937.

“Estos conciertos inauguran el recorrido artístico del nuevo piano en el Teatro Gran Cabral y quedarán como su primera presentación ante el público de Río Gallegos”, se indicó en un comunicado.