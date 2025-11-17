Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las ráfagas intensas de viento que azotan a las provincias de Chubut y Santa Cruz desde las primeras horas de este lunes 17 de noviembre están ocasionando múltiples inconvenientes, desde voladuras de techos, cables y hasta vuelco de vehículos estacionados, generando un sinfín de intervenciones de los organismos provinciales y municipales.

Una de las consecuencias más graves de esta situación crítica fue en el puerto de Caleta Paula, en Caleta Olivia, donde tres barcos de la flota pesquera artesanal terminaron hundidos tras el violento impacto de las olas. Las ráfagas, que alcanzaron picos extremos durante el mediodía, combinaron fuerza y dirección de manera tal que provocaron una marejada difícil de contener dentro del muelle.

Al respecto, desde la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz (UNEPOSC), dependiente del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, informaron que, en horas del mediodía de este lunes, tres embarcaciones artesanales de la Flota Amarilla (Yakisa, Barracuda y Alborada) se hundieron en el Puerto Caleta Paula producto de los vientos extremos y el fuerte oleaje registrados durante la jornada. Afortunadamente, según los reportes iníciales, no hubo personas lesionadas.

Las embarcaciones se encontraban amarradas al momento del incidente.

Asimismo, sostuvieron que debido a las condiciones meteorológicas, las tareas operativas deberán iniciarse una vez que las ráfagas disminuyan y se pueda trabajar con seguridad. Durante la semana, UNEPOSC trabajará junto a Prefectura Naval Argentina y a los propietarios de las embarcaciones para definir los pasos técnicos a seguir y coordinar las acciones necesarias para el recupero.

La situación se enmarca en el temporal que afecta a toda la provincia y que motivó la activación del COE Provincial. Las autoridades continúan el monitoreo permanente de las condiciones en la zona portuaria.

