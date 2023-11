Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Un día como hoy, pero seis años atrás, el submarino ARA San Juan (S-42) se hundía en el Mar Argentino. Un 15 de noviembre de 2017, en las profundidades del Atlántico sur ocurrieron una serie de desperfectos técnicos que desencadenaron una tragedia en la que murieron sus 44 tripulantes.

Desde entonces, se han realizado diferentes homenajes en distintos puntos del país, y Santa Cruz ha sido un sitio especial para recordar a los marinos que perdieron la vida cumpliendo su deber. En este marco, se realizó una ultramaratón en postas en homenaje a los 44 tripulantes del ARA San Juan, donde un grupo de unos 12 atletas unieron El Calafate y Río Gallegos.

El homenaje fue realizado por el Grupo de Corredores “44 Héroes del ARA San Juan”, de Río Gallegos. Los deportistas arribaron cerca de las 11.00 horas, llegaron al monumento del submarino que se encuentra en la Avenida Balbín de la capital santacruceña.

“Me siento bien, cumplí el objetivo de llegar y no tengo palabras para agradecer a todos. Por la edad que tengo, igual pude hacer la mitad del trayecto. Gracias a Dios”, destacó Sergio, uno de los ultramarotinistas.

En esa línea, agregó: “Yo no me preparé mucho físicamente. Yo soy ultra maratonista, estoy físicamente bien. Para mi es lo más maravilloso que me pasó en la carrera. Todas las carreras son importante, pero esta no tiene comparación“