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En el marco del 24 de marzo en la ciudad de Río Gallegos se llevarán a cabo actividades en distintos establecimientos. El cronograma incluye conversatorios, charlas académicas y espacios de debate, donde se podrán informar y aprender sobre nuestra historia.

Desde el viernes 20, la biblioteca Provincial Juan Hilarión Lenzi ubicada en el Complejo Cultural Santa Cruz se encuentra la muestra “Memoria en imágenes, a 50 años del golpe militar” en donde se exhiben fotografías de los desaparecidos en Santa Cruz, libros sobre la dictadura y los libros prohibidos de la época. Sus puertas, en José Ingenieros 60, permanecerán abiertas a la comunidad hasta el viernes 27, con entrada libre y gratuita.

Lunes 23 de marzo

Este lunes a las 18:00, en calle Vélez Sarsfield 381, la Comisión Memoria, Verdad y Justicia, invita a una charla-debate titulada “A 50 años del golpe genocida y contra el negacionismo” donde participan como panelistas Ricardo Villagra, Miguel del Plá y Milagros Pierini.

Martes 24 de marzo

El martes a las 10:00 el presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz invita a participar del acto “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia”, en el recinto “Juan Carlos Rosell“.

A las 12:00 la Comisión Memoria, Verdad y Justicia convoca a la marcha con el acto central por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Además, habrá lectura de un documento y micrófono abierto para intervenciones del público. Luego se realizará un recital con la participación de artistas y bandas locales: Nelson Ceballos, Seba González, Antihéroes, Tierra y Libertad, e Hijas de la Luna.

Por otro lado, a las 14:00 habrá otra convocatoria en el paseo de la memoria (jardines del Complejo Cultural) para marchar hacia el acto central en Av. Kirchner.

La Municipalidad de Río Gallegos a las 15:00 a 18:00 desplegará una tarde de actividades llamada “Peatonal de la memoria” entre las calles Av. Kirchner, Av. San Martin y Fagnano. Donde habrá intervenciones de artes plásticas, exhibiciones de obras, musicales teatrales y ballet, muestras de cerámica y charlas informativas.

Dentro de este cronograma las universidades también participan:

Dentro de la UTN (Universidad Tecnológica Nacional) Av. de Los Inmigrantes 555, se realizará una actividad recreativa a las 12:00 hrs “50 años del golpe: Florecerán pañuelos”.

Miércoles 25 de marzo

Dentro de la UNPA (Universidad Nacional de la Patagonia Austral) campus se realizarán diferentes charlas sobre el golpe de estado, los días:

16:00 a 17:00 hrs una charla titulada ” La vigencia del programa económico iniciado a partir del golpe del estado de 1976. Su impacto en Santa Cruz”.

17:00 a 18:00 hrs una charla titulada ” Educación superior y dictadura en Santa Cruz. la historia, la memoria, los archivos”.

18:00 a 19:00 hrs una charla titulada “Memoria y literatura en el aula. Un recorrido textual

Jueves 26 de marzo

15:00 a 18:00 hrs proyección del documental “La sombra de segundo”.

18:00 a 20:00 hrs proyección del documental “24 de marzo de 1976, el golpe en San Julián”

Viernes 27 de marzo

15:00 hrs presentación de la muestra fotográfica “Democracia es ganar la calle”.

16:00 a 17:00 hrs charla “El pelo largo, las barbas, la minifalda y la estética “hippie” como señal extrema de una “subversión moral” a reprimir”.

17:00 a 18:00 hrs charla sobre la obra de teatro “Etiopía”.

18:00 a 19:00 hrs intervención artística participativa y autogestiva: “Siluetas por la memoria”

Estas serán las actividades previstas por el 50° aniversario del último golpe cívico militar, llevadas a cabo por distintas entidades de la ciudad. Las cuales nos llevan a reflexionar y aprender sobre nuestra historia.