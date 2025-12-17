Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este miércoles en la XI Brigada Mecanizada del Ejército, con asiento en Río Gallegos, se realizó el recambio del Comandante a cargo de esa guarnición militar. Tras un año de servicio, el General de Brigada Julián Andrés Massi Filippa dejó el cargo y asumió en su reemplazo el Comandante Coronel de Infantería, Hugo Soria.

El acto se realizó en la Plaza de Armas del Ejército Argentino que contó con la presencia del jefe de gabinete de la provincia, Daniel Álvarez, el presidente de Santa Cruz Puede y excomandante del Ejército, Gustavo Sívori; la intendente de Comandante Luis Piedra Buena, Analía Farías, el jefe de gabinete de Río Gallegos, Diego Robles, la presidenta del Concejo Deliberante, Daniela D’Amico, el cónsul de Chile Christian Blasco Torres, el juez federal Claudio Vázquez, entre otros.

Massi Filippa junto a su familia y el general Diaz, quien le agradeció el gran servicio prestado. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

“Lo primero que me viene a la mente es que me quedó gusto a poco”, comentó Massi Filippa a La Opinión Austral. Aún emocionado por su despedida, señaló que había asumido el 11 de diciembre del 2024, apenas un año y seis días pero que “fueron muy intensos”. Reconoció estar feliz porque “pudimos cumplir casi todos los objetivos que teníamos previsto”.

El jefe de Gabinete Daniel Álvarez, junto al juez federal Claudio Vázquez, entre otras autoridades.

El General de Brigada indicó que siempre están a disposición de la sociedad. “Nos preparamos para cumplir siempre con nuestra misión y en este año por si era necesario apoyar en el caso del invierno por la emergencia (climática) como había sido el año anterior” pero “afortunadamente y gracias a Dios ello no fue necesario pero el Ejército está siempre, está en todo el país y es la fuerza armada más federal y siempre que nos necesiten, vamos a responder”, sostuvo.

Luego, Massi Filippa fue consultado por el convenio firmado con el gobernador Claudio Vidal por el traspaso de las tierras linderas del Ejército para que los vecinos que construyeron allí su vivienda, puedan acceder al título de propiedad. Al respecto, indicó: “Firmamos con el gobernador Claudio Vidal una adenda de un convenio que tiene más de 20 años” y “ese convenio estaba trabado, incumplido”, dijo.

Más adelante, señaló: “Con esta adenda se va a poder destrabar todo y le va a permitir a casi 1200 familias que están alrededor del cuartel obtener su título de propiedad, lo que es una gran alegría” y mencionó que trabajaron mucho en este tema, iniciado por el Comandante anterior, el Coronel Mayor Gustavo Sívori. “El Ejército tiene como una de sus tradiciones que Comandante a Comandante siempre vamos continuando lo que hizo el anterior, lo que hace que siempre vayamos avanzando”.

El clásico desfile del personal militar del regimiento “Brigadier Juan Manuel de Rosas”. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

En ese sentido, manifestó que tomó ese trabajo como “una posta” ya que “me pareció que era muy importante para el Ejército, para la Brigada y muy importante para la ciudad de Río Gallegos, para todos los ciudadanos que viven alrededor de esta guarnición, poder tener a futuro los títulos”.

E incluso aclaró que hasta el día de la fecha esto no había prosperado porque “estaba incumplido lamentablemente por parte de la provincia ese convenio, pero la buena predisposición de las últimas gestiones y el trabajo que hizo todo el equipo, no solamente técnicos del Ejército, de la División de Ingenieros e Infraestructura, además gente de Servicios Públicos, del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, para llegar a cerrar esta adenda”, subrayó.