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El fallecimiento de Luis Alberto “Mandy” Hernández, reconocido DJ de Río Gallegos, se conoció en las últimas horas de este domingo y generó una fuerte conmoción en la comunidad.
A través de una placa de luto, FM Sensaciones 90.5 junto a Metrópolis Disco despidieron a su querido compañero: “Q.E.P.D. Dios lleve consuelo y paz a su familia”, manifestaron.
“Mandy” era el DJ que musicalizaba las noches de la capital santacruceña y también formaba parte de las mañanas de FM Sensaciones 90.5.
Su colega Atilio Rubén Calbucura recurrió a su cuenta de Facebook para despedirlo con un sentido mensaje: “Adiós a un grande de la radio de Río Gallegos”, comenzó escribiendo.
Seguidamente, indicó que desde FM Educativa “acompañamos en el dolor y enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos”.
Para cerrar, manifestó: “Hacemos extensivo nuestro saludo afectuoso a los equipos de FM Universo, FM Sensaciones y Metrópolis Disco en este difícil momento. Q.E.P.D”.
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