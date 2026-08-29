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Este sábado 29 de agosto se confirmó la triste noticia del fallecimiento de la auxiliar de enfermería, Loreto Pérez, quien acompañó a pacientes oncológicas.
Desde la Asociación Civil Buen Día Vida expresaron: “Se fue dejando mucho más que recuerdos, nos dejó un gran aprendizaje de amor, solidaridad y entrega. En su paso por este mundo cuidó y acompañó a muchas personas, regalando tiempo, cariño y una parte de sí misma a quienes la necesitaron”.
“Nos toca dejarla partir con tristeza, pero también con gratitud por haber compartido su camino. Que todo el amor que ella supo dar, vuelva hoy multiplicado a su familia y compañeras de camino; dándoles fortaleza y consuelo para atravesar este momento. Hasta siempre, querida Loreto. Tu huella queda en nuestros corazones”, concluyeron.
Por su parte, Claudia Ovando, integrante de Guerreras Rosa del Viento expresó: “Te fuiste llevándote momentos hermosos y también otros con más desafíos, junto a Mary pudimos compartir con ella tratamientos, vivencias, alegrías y dolores porque también es sano compartir lo difícil, acompañarnos y permitir que cada persona que cruza nuestro camino nos deje una enseñanza”.
“Hoy entiendo un poco más que mi paso por Buen Día Vida también fue para conocer personas que dejaron huellas profundas en mí. Son muchas las compañeras que ya no están físicamente, pero que siguen ocupando un lugar muy importante en mi corazón”, mencionó.
“Hoy mi pensamiento está especialmente con Fausto, su nieto. Deseo que, a lo largo de su vida, pueda tener siempre presente cuánto lo amó su abuela, cómo estuvo para él cada día y todo lo que compartieron. Que Loreto siga siendo para él su guía, su ejemplo y ese amor que permanece aún cuando ya no podemos abrazar a quien amamos. Buen viaje, Loreto. Gracias por lo compartido, por lo vivido y por la huella que dejaste en mi corazón”, cerró.
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