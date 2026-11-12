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Hace siete meses comenzaron los preparativos para la que será la 46° edición de la Peregrinación a la virgen de Güer Aike, la procesión que se realiza cada 8 de diciembre en la capital santacruceña.

“Estamos trabajando desde el mes de abril porque hay muchas cosas que preparar, muchas cosas que ir viendo de los años anteriores para, en lo posible, ir mejorando. Ya tenemos todo organizado. Hemos hecho una reunión hace unos días en el Obispado, con todas las fuerzas, representantes del gobierno provincial, del gobierno municipal, de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad. Este año también tenemos la suerte y la dicha de poder agregar al Servicio Penitenciario Federal, a través de la Unidad 15, que por primera vez van a participar activamente en la peregrinación, así que estamos muy contentos porque ahora se ha sumado también la Unidad 15″, manifestó el diácono César Riquelme a La Opinión Austral.

Adelantó que el 19 de noviembre se realizará la última reunión en el obispado. “Ese día ya terminamos de armar todo”, señaló.

Hace un par de semanas en el Obispado de Río Gallegos, se organizó una reunión preparatoria de la Peregrinación a la virgen de Güer Aike.

“Como en los años anteriores, la salida será a las 06:00 desde la rotonda Juan Bark. Nuestro obispo nos da la bendición y va a salir desde allí el jeep del Ejército que lleva a Nuestra Señora de Güer Aike, el móvil de Prefectura Naval y el móvil de la Unidad 15. Cuando nos vamos por la ruta en dirección a Güer Aike, se suma Fuerza Aérea en la entrada de la base y Nuestra Señora también de Luján, bajo la vocación como general de la Fuerza de Gendarmería Nacional, allá en el control de Güer Aike. Y ahí seguimos marchando con los vehículos en dirección a Güer Aike, donde tenemos que llegar más o menos 12 pasaditos para la misa de la 13:00″, señaló.

“Vamos a tener este año, como en años anteriores, lo que llamamos puesto de hidratación, donde los peregrinos que van caminando van a poder recibir un tazón de mate cocido, algo dulce, un sándwich, una fruta, tal vez hasta un humilde caramelo, creo que cuando vos vas caminando te anima, te da fuerza”, acotó.

“El primer puesto lo vamos a tener a la altura de Fuerza Aérea, que va a estar a cargo del Club de Leones. Después vamos a tener otro en Fuerza Aérea, que va a estar a cargo de las comunidades de María Madre y San Vicente de Paul. Más adelante habrá otro a cargo del Servicio Penitenciario y a la altura de la cancha de golf habrá otro que todavía no hemos definido a quién vamos a colocar”, completó.

Riquelme mencionó que también se dispondrá de servicios de ambulancia y servicios de cercanía. “Son camionetas debidamente identificadas por si hay algún peregrino que esté con dificultades para caminar y hay que llevarlo hasta un puesto de atención, y si es necesario, que vuelva a la ciudad para recibir una atención mayor en nuestro hospital, lo evacuamos”.

Por último, Riquelme dio a conocer el lema de la 46° edición que será “‘Comunidad que escucha, manos que sirven’ es el llamado que el señor nos hace a escuchar su palabra y a ponerla en práctica. Tenemos que facilitarle nuestras manos al señor para la atención al carenciado, al anciano, al que está privado de libertad, es decir, al hermano que necesita, tenemos que estar allí”.