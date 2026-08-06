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Familiares y amigos de Jazmín Dose, la santacruceña que falleció este miércoles, brindaron su último adiós en la noche de este miércoles en Ciudad de Buenos Aires.

Oriunda de Río Gallegos, la joven, recientemente graduada de Diseñadora, fue diagnosticada con miocarditis, una inflamación del músculo cardíaco que afecta la capacidad del corazón para bombear sangre. Su cuadro de salud exigía un nuevo corazón por lo que fue incorporada a la lista de espera de emergencia para el trasplante que finalmente se concretó el pasado jueves 23 de julio en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA).

La etapa posterior al trasplante denominada de “recuperación” es un período crítico, motivo por el cual las exalumnas del Instituto María Auxiliadora, establecimiento del que egresó en 2021, habían iniciado una cadena de oración para acompañar su recuperación.

Este miércoles, dos semanas después del trasplante, la joven de 22 años falleció.

Su entorno familiar la despidió en Sepelios Nardi, sito en Álvarez Thomas 2671.