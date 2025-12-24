Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En Nochebuena, Sentimiento Xeneize – Peña Oficial del Club Atlético Boca Juniors en Río Gallegos dio a conocer el resultado del bono solidario, que el 22 de diciembre, sorteó una camiseta autografiada por el plantel.

“Queremos agradecer a todos los que se sumaron a nuestra campaña comprando el bono solidario. Con lo recaudado pudimos llegar a más de 100 familias que pasarán una Nochebuena más amena. Se entregaron más de 100 pollos, bolsas de papas y verdura a los Merenderos Manos de Ayuda, Rayito de Luz y Doña Mary“, detallaron en su Fanpage de Facebook.

Al respecto, Juan Zúñiga, referente de la peña, contó a La Opinión Austral cómo surgió la idea de colaborar con los merenderos: “El bono ya estaba pensado, gracias a la amistad que se hizo con Clemente Rodríguez, que vino el asado bostero del año pasado, pudimos hacer firmar las camisetas por el plantel de Boca”.

“Sirvió para colaborar, estamos en una época complicada y eso significó que por ahí no tuvimos una gran venta como lo esperábamos, pero lo que juntamos nos sirvió y estamos orgullosos de lo que pudimos hacer. Para nosotros es satisfactorio poder colaborar para que en la mesa de Nochebuena tengan una comida digna para compartir en familia, son momentos únicos en los cuales la familia tiene que estar unida”, expresó.

Finalizando, Zúñiga manifestó: “Estamos contentos, es un lindo cierre de año para nosotros. Sabemos que el año que viene hay que redoblar la apuesta, hay que empezar con más tiempo de anticipación para tener mejores resultados. La idea es siempre estar, ser protagonista y aportar nuestro granito de arena a nuestra sociedad que si bien es chiquita, también necesita la ayuda de todos nosotros que somos actores de nuestra comunidad”.