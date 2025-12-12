Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Policía de Santa Cruz solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Santino Otermi, de 14 años, desaparecido en Río Gallegos.

El adolescente se ausentó de su casa el 11 de diciembre, cerca de las 20:40. Según detallaron las autoridades, la denuncia se formalizó en la División Comisaría Primera.

Al retirarse vestía un buzo del Club Boca Juniors, pantalón negro y zapatillas blancas con detalles verdes.

Cualquier información que pueda ser de ayuda, debe ser reportada de inmediato a la línea de emergencia 911 o a la comisaría más cercana.