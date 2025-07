Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La provincia de Santa Cruz aún no sale de su estupor por el accidente ocurrido en la ruta nacional 3, a unos 8 kilómetros del paraje de Güer Aike, entre un camión y un colectivo de la empresa Andesmar, que tuvo como resultado trágico el fallecimiento del camionero y de tres pasajeros del micro.

Uno de los primeros en llegar al lugar fue el concejal de Caleta Olivia Juan Curallán. El edil presenció en primera persona cómo los profesionales de distintos sectores del Hospital Regional, además del personal policial y de otros entes del Estado como Vialidad y Protección Civil trabajaron para salvar vidas.

“Un día triste para los santacruceños y puntualmente para ustedes los vecinos de Río Gallegos que tienen que transitar por una noticia como la que se vivió anoche”, comenzó Curallán con su relato en LU12 AM680.

El colectivo de Andesmar que participó del accidente.

“Es para poner mucho énfasis, para valorar, para felicitar, no sé si son las palabras más justas, pero en definitiva para ser agradecido cuando estas cosas suceden, en definitiva de los profesionales que en ese momento no se acuerdan que tienen familia, no se acuerdan la hora, no se acuerdan de nadie más que de salvar vidas y de ponerse en el lugar del otro; hasta se han puesto en el lugar de los que estábamos en la ruta esperando horas y horas para seguir nuestra nuestro camino”, sostuvo.

Luego de relatar que lo que se veía en la ruta eran restos del colectivo y manchas de combustible y aceite, expresó que quedó primero en el lugar del accidente. “En un primer momento estaba solo al frente de ese escenario cuando vemos que un policía llega y lo primero que hace es con una interna pedirnos que no avanzáramos; detrás venía la ambulancia y en la oscuridad no se podía ver todo el destrozo que había”, sostuvo.

“Nadie podía entender por qué era tan grave porque se veía el colectivo desde la ruta, a unos 50 metros en el campo y parecía que se lo veía bien estacionado; no podíamos ver bien porque era de noche y nos decíamos: ‘Bueno, pareciera que se desvió y que terminó allá’; y la verdad que después nos enteramos por ustedes, por los medios de comunicación y porque escuchábamos la voz de los profesionales lo que había pasado”, relató.

El personal sanitario bajando a los heridos en el Hospital Regional. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Más adelante, comentó: “Había una oficial que lloraba porque estaba salvando a unos niños que estaban en el colectivo, a mujeres, a varones; desesperada decía que esperemos, nos pedía que seamos pacientes; se vivía un momento de mucha angustia, por eso hay que hacer hincapié mucho en ser solidario con los profesionales cuando estas cosas pasan y tener paciencia”.

“En mi caso tenía a mi niño y ya llevamos 5 horas y que no sabíamos qué pasaba y que el combustible ya no nos alcanzaba para seguir teniendo el auto en marcha. Entonces, pasan un montón de cosas como un vecino que venía a Río Gallego y que perdía el vuelo que salía a la 1:30 de la de la mañana”, siguió con su relato.

“Nosotros llegamos al escenario y esto pasó 3 o 5 minutos antes del accidente, y fui el primero en llegar a ver la escena, pero no vi que lo que sucedió más que ver todo el trabajo que hicieron los profesionales y cuando digo profesionales no quiero que se mal entienda, hay quienes no tienen un título pero no por eso no son profesionales; todos hicieron un gran trabajo y la verdad que me emociona hablar de estas personas porque han tenido la capacidad de acompañarnos e incluso hasta de convocar para que traigan alimentos para los que no íbamos a poder pasar”, manifestó.