Río Gallegos fue escenario este martes de un acontecimiento que no pasó inadvertido para el mundo del transporte y la logística en la Patagonia. En el autódromo José Muñiz, la empresa Iveco realizó la presentación oficial de su nuevo modelo S-Way, un vehículo de última generación diseñado para enfrentar los desafíos de las rutas argentinas y, en particular, las condiciones extremas que impone la geografía santacruceña.

El evento congregó a transportistas, empresarios, clientes y curiosos que se acercaron para conocer de primera mano una de las unidades más esperadas del mercado. La jornada, marcada por un viento intenso, una postal inconfundible de la capital de Santa Cruz, sirvió también como prueba en vivo de la robustez y estabilidad de la máquina, características que fueron destacadas por los organizadores.

Uno de los laterales del flamante camión. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Rodolfo Sanzana, responsable de la sucursal local, dialogó con La Opinión Austral y expresó la importancia de la ocasión: “Les agradecemos la presencia, como vos decís, es el evento que estábamos esperando. Es un camión innovador que está haciendo su presentación en toda la Argentina. Ya se presentó en Neuquén, en Comodoro Rivadavia, venimos de estar en El Calafate y ahora le tocaba a Río Gallegos”.

El nuevo S-Way, fabricado en Córdoba, cuenta con versiones 6×2 y 6×4, y motores de 440 y 480 caballos de fuerza. Se trata de una máquina pensada para un rendimiento eficiente, con un diseño aerodinámico adaptado especialmente para enfrentar las ráfagas patagónicas.

Rodolfo Sanzana hablando con La Opinión Austral. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

“Es un camión para los desafiantes vientos de nuestra región -detalló Sanzana- los clientes lo han probado, nosotros lo testeamos en la zona y se ha comportado muy bien”.

Uno de los puntos fuertes del S-Way es la tecnología que incorpora. El modelo ofrece no solo potencia y estabilidad, sino también un nivel de confort superior para los conductores, un aspecto clave en una industria que exige largas jornadas en la ruta. En la sucursal de Iveco, ubicada sobre la Ruta Nacional N°3 al 1560, los interesados pueden conocer en detalle las comodidades internas del rodado.

Uno de los potenciales clientes probando el S-Way por el autódromo. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

El lanzamiento en Río Gallegos no fue un hecho aislado, sino parte de una estrategia nacional que busca acercar este modelo a diferentes puntos del país. La empresa Fiorasi, representante de Iveco en la provincia de Santa Cruz, jugó un rol central en la organización del evento y en la consolidación de la marca en la región. “Hoy la provincia de Santa Cruz, de la mano de Fiorasi, está a la altura”, destacó Sanzana al resaltar la importancia de la representación local.