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La comunidad de Río Gallegos se vio conmovida por el fallecimiento de Sebastián Villegas, un joven de la capital santacruceña que luchaba contra la neurofibromatosis, una Enfermedad Poco Frecuente.

La neurofibromatosis es un trastorno genético del sistema nervioso que afecta la manera en que las células crecen y se forman y provoca el crecimiento de tumores en los nervios. Si bien, en general, los tumores son benignos (no cancerosos), a veces pueden convertirse en cáncer.

Villegas había sido diagnosticado hace aproximadamente dos años en Ciudad de Buenos Aires. De regreso en Río Gallegos inició su tratamiento en el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia de la Patagonia Austral (CEMNPA).

Lamentablemente la enfermedad avanzó rápidamente causando su temprana muerte.

Desde la Asociación de Enfermedades Poco Frecuentes expresaron sus condolencias a la familia Carrasco-Villegas ante la irreparable pérdida de Sebastián Villegas a quien definieron como “un gran guerrero”.

“Acompañamos a sus seres queridos en este difícil momento, deseándoles fortaleza y paz”, expresaron.

También la Policía de Santa Cruz lamentó el fallecimiento del sargento. “Expresamos nuestras más sentidas condolencias a familiares, amigos y allegados acompañándolos en esté difícil momento”, manifestaron desde la fuerza de seguridad.

La Casa Salesiana de Río Gallegos acompañó el luto. “Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento del hermano de la profesora Luciana Villegas, docente del Nivel Secundario”, señalaron.

“Como comunidad salesiana acompañamos a Luciana y a toda su familia en este difícil momento, uniéndonos en la oración y pidiendo a Dios que les conceda fortaleza y consuelo. Rogamos por el eterno descanso de su hermano y para que María Auxiliadora lo reciba en sus brazos”, cerraron.