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La derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial 2026 no apagó el orgullo de los hinchas por el camino recorrido. En Río Gallegos, un vecino protagonizó un emotivo gesto al acercarse hasta la Virgen de Güer Aike con la bandera argentina para agradecer por todo lo vivido durante el torneo.

Pablo Almonacid, seguidor de La Opinión Austral, compartió la imagen desde el tradicional punto ubicado en el acceso a la capital santacruceña. En la fotografía se lo observa junto a la bandera nacional, en un gesto de reconocimiento hacia el equipo argentino.

“Fui a agradecer con el alma a nuestra Selección Argentina“, expresó dejando reflejado el sentimiento de muchos argentinos que, pese a la caída ante España en la final del Mundial 2026, valoraron el esfuerzo y la entrega del plantel.

Las muestras de apoyo y cariño hacia la Selección se multiplicaron en distintos puntos del país luego del partido decisivo. Lejos de la tristeza por no conseguir el título, miles de fanáticos destacaron el orgullo de haber acompañado nuevamente al equipo entre los mejores del mundo.