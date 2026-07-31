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Un importante operativo policial y sanitario se desplegó durante la tarde de este viernes en la Autovía 17 de Octubre, luego de que un joven se arrojara desde el puente peatonal ubicado entre A. Bark y Av. Asturias.

Alrededor de las 14:15 horas, distintos servicios de emergencia recibieron el alerta sobre una persona que se había lanzado desde el puente peatonal.

De inmediato, se movilizaron varias unidades de la Policía de Santa Cruz, efectivos del Grupo Especial de Rescate y Salvamento (G.E.R.S.) y un equipo sanitario de la Guardia Central de Emergencias del Hospital Regional de Río Gallegos.

Foto: Claudio Gonzalez

En el lugar, el personal de salud realizó las tareas de atención prehospitalaria para estabilizar al paciente antes de su traslado al Hospital Regional. El joven fue derivado al centro asistencial acompañado por sus padres.

Mientras tanto, efectivos de la Comisaría Sexta permanecen en el lugar llevando adelante las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Foto: Claudio Gonzalez

Como consecuencia del operativo, el tránsito fue interrumpido sobre la Autovía 17 de Octubre, con corte vehicular desde la Rotonda Bark hasta la avenida Asturias, por lo que las autoridades solicitaron a los conductores circular con precaución y optar por vías alternativas.

Foto: Leandro Franco / La Opinión Austral

Hasta el momento, no se difundió información oficial sobre el estado de salud del joven.