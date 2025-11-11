Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un jurado popular declaró culpable al ex policía Rafael Horacio Moreno, de 75 años, por la muerte del colectivero Sergio David Díaz, ocurrida durante una discusión por la música fuerte en una fiesta navideña en Lomas del Mirador, el 25 de diciembre de 2024.

El veredicto se conoció este lunes por la noche en la Sala de Juicios de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM). Los doce integrantes del jurado coincidieron en atribuirle a Moreno el delito de homicidio culposo -es decir, sin intención directa de matar- y tenencia ilegal de armas, según confirmó su abogado defensor Francisco Oneto a la agencia Noticias Argentinas.

“Moreno pasó de ser un asesino a un descuidado”, resumió Oneto, al valorar que el jurado entendió que su cliente actuó con imprudencia al manipular el arma. El fiscal había solicitado que fuera condenado por homicidio agravado.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, Díaz festejaba la Navidad junto a su familia y amigos en la vereda de su casa cuando Moreno se acercó para exigir que bajaran la música. La discusión escaló rápidamente hasta que el ex policía exhibió su arma y, en medio del forcejeo verbal, disparó. La bala impactó en el abdomen de Díaz, que murió minutos después.

En los próximos días, las partes deberán ofrecer pruebas antes de la audiencia de cesura, donde el juez fijará la pena. Oneto anticipó que pedirá prisión domiciliaria para el ex efectivo.

