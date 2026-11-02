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El obispo de la Diócesis de Río Gallegos, Ignacio Medina dio a conocer las próximas ordenaciones, destacándose la de un nuevo sacerdote.

“El Señor, que nunca abandona a su Iglesia y la cuida con amor de Padre, sigue llamando a hombres de nuestras comunidades para ponerse al servicio del evangelio y de nuestro hermanos. Es para mí un motivo de profunda alegría pastoral comunicarles que, tras un camino de oración, discernimiento y preparación, he decidido llamar a las Sagradas Órdenes a cuato de nuestro hermanos”, manifestó el obispo Ignacio Medina en un comunicado fechado el 1° de noviembre y dirigido a la diócesis.

En este marco, dio a conocer que el diácono Guillermo Mendoza será ordenado sacerdote el 19 de diciembre a las 12:00 en Puerto Santa Cruz en tanto que Fabián Alberto Sánchez, Leonardo Javier Miranda y Mario Esteban García serán ordenado al diaconado permanente el 28 de noviembre a las 20:00 en el gimnasio del Colegio María Auxiliadora en Río Grande.

“Les pido de corazón que en estos días previos abramos un espacio especial de oración en nuestras parroquias, capillas, comunidades de vida consagrada y en el seno de nuestros hogares. Oremos por ellos, por su perseverancia y para que el Espíritu Santo moldee sus vidas a imagen de Jesús, servidos de todos. Oremos también por sus familias, que han sido el primer altar donde germinó la semilla de su vocación”, completó monseñor Medina.

“Los espero con los brazos abiertos para vivir juntos este momento de fiesta, comunión y esperanza diocesana. Que Nuestra Madre María Auxiliadora acompañe sus pasos y nos mantenga a todos firmes en el amor y en la misión”, concluyó.